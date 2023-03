Processo Juventus, il pm Gianoglio: «L’udienza sarà rinviata» (Di lunedì 27 marzo 2023) Il pm Gianoglio, uno dei titolari dell’inchiesta Prisma ai danni della Juventus e dei suoi vecchi dirigenti, ha confermato ai microfoni di Sky Sport che ci sarà il rinvio delL’udienza preliminare: «Ci sarà un rinvio, la sospensione decisa dal giudice solo per scrivere il provvedimento». Il pm era infatti uscito dall’aula dopo la sospensione decisa dal giudice richiesta formalmente per decidere sulle richieste delle parti civili. Il gup (giudice dell’ udienza preliminare) Marco Picco si è ritirato in camera di consiglio per decidere sulla richiesta di alcune parti civili che si sono costituite non solo contro le persone fisiche ma anche contro la società bianconera. Il gup dovrà pertanto decidere se citare la Juventus come responsabile civile. Figc e Agenzia delle Entrate non sono apparse in udienza Fermato dai ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 27 marzo 2023) Il pm, uno dei titolari dell’inchiesta Prisma ai danni dellae dei suoi vecchi dirigenti, ha confermato ai microfoni di Sky Sport che ci sarà il rinvio delpreliminare: «Ci sarà un rinvio, la sospensione decisa dal giudice solo per scrivere il provvedimento». Il pm era infatti uscito dall’aula dopo la sospensione decisa dal giudice richiesta formalmente per decidere sulle richieste delle parti civili. Il gup (giudice dell’ udienza preliminare) Marco Picco si è ritirato in camera di consiglio per decidere sulla richiesta di alcune parti civili che si sono costituite non solo contro le persone fisiche ma anche contro la società bianconera. Il gup dovrà pertanto decidere se citare lacome responsabile civile. Figc e Agenzia delle Entrate non sono apparse in udienza Fermato dai ...

