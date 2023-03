Processo Juventus, il gup Marco Picco rinvia l’udienza al 10 maggio (Di lunedì 27 marzo 2023) Arriva la conferma. Il giudice per l’udienza preliminare Marco Picco ha rinviato al 10 maggio l’udienza del Processo sull’inchiesta Prisma nella quale la Juventus è indagata per aggiotaggio e altri reati. Lo aveva anticipato il pm Gianoglio fuori dall’aula di tribunale ai microfoni di Sky Sport: «Ci sarà un rinvio, la sospensione decisa dal giudice solo per scrivere il provvedimento». Il gup Picco aveva sospeso l’udienza per esaminare le richieste delle parti civili. Dopo quasi due ore in camera di consiglia, il giudice ha stabilito il rinvio al 10 maggio. In quella data si discuterà quindi anche la competenza territoriale. La difesa della Juventus vorrebbe spostare la sede del ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 27 marzo 2023) Arriva la conferma. Il giudice perpreliminarehato al 10delsull’inchiesta Prisma nella quale laè indagata per aggiotaggio e altri reati. Lo aveva anticipato il pm Gianoglio fuori dall’aula di tribunale ai microfoni di Sky Sport: «Ci sarà un rinvio, la sospensione decisa dal giudice solo per scrivere il provvedimento». Il gupaveva sospesoper esaminare le richieste delle parti civili. Dopo quasi due ore in camera di consiglia, il giudice ha stabilito il rinvio al 10. In quella data si discuterà quindi anche la competenza territoriale. La difesa dellavorrebbe spostare la sede del ...

