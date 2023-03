Processo Juventus, Abodi: “Non bisogna trasformare giurisprudenza in una partita fra squadre” (Di lunedì 27 marzo 2023) Il ministro dello Sport Andrea Abodi ha parlato essendo ospite de ‘La politica nel pallone‘ su Gr Parlamento. L’ex presidente della Lega di Serie B, ora ministro del Governo Meloni, ha puntualizzato come il Processo sulle plusvalenze, che ha come punta dell’iceberg il futuro della Juventus, non debba essere trasformato in un match di campo fra i bianconeri e gli avversari dei bianconeri. Queste le parole di Abodi:”Non bisogna trasformare il Processo penale e sportivo quasi in una partita di calcio, nella quale si confrontano le squadre. Al centro ci sono delle regole e dobbiamo fare in modo che queste vengano conosciute, rispettate e là dove non sono rispettate si intervenga. Qui si viene interpretati ogni volta, a seconda delle ... Leggi su sportface (Di lunedì 27 marzo 2023) Il ministro dello Sport Andreaha parlato essendo ospite de ‘La politica nel pallone‘ su Gr Parlamento. L’ex presidente della Lega di Serie B, ora ministro del Governo Meloni, ha puntualizzato come ilsulle plusvalenze, che ha come punta dell’iceberg il futuro della, non debba essere trasformato in un match di campo fra i bianconeri e gli avversari dei bianconeri. Queste le parole di:”Nonilpenale e sportivo quasi in unadi calcio, nella quale si confrontano le. Al centro ci sono delle regole e dobbiamo fare in modo che queste vengano conosciute, rispettate e là dove non sono rispettate si intervenga. Qui si viene interpretati ogni volta, a seconda delle ...

