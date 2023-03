Processo Juve plusvalenze: “Udienza sospesa, Agnelli non si presenta” (Di lunedì 27 marzo 2023) Processo Juve sulle plusvalenze , assente Andrea Agnelli. Udienza sospesa per le valutazioni sulle richieste delle parti civili. Il Processo Juve sulle plusvalenze è cominciato oggi a Torino. L’Udienza preliminare del Processo “Prisma” vedrà decidere sulla richiesta di rinvio a giudizio per l’ex presidente della Juventus, Andrea Agnelli, il suo vice Pavel Nedved, l’ex ad Maurizio Arrivabene, l’ex d.g. Fabio Paratici e svariati dirigenti dell’area amministrativa, nonché la stessa Juventus in quanto persona giuridica. La richiesta è giunta al termine di un’indagine condotta sui bilanci del club per le stagioni 2019-20, 2020-21 e 2021-22. La ... Leggi su napolipiu (Di lunedì 27 marzo 2023)sulle, assente Andreaper le valutazioni sulle richieste delle parti civili. Ilsulleè cominciato oggi a Torino. L’preliminare del“Prisma” vedrà decidere sulla richiesta di rinvio a giudizio per l’ex presidente dellantus, Andrea, il suo vice Pavel Nedved, l’ex ad Maurizio Arrivabene, l’ex d.g. Fabio Paratici e svariati dirigenti dell’area amministrativa, nonché la stessantus in quanto persona giuridica. La richiesta è giunta al termine di un’indagine condotta sui bilanci del club per le stagioni 2019-20, 2020-21 e 2021-22. La ...

Bilanci Juventus, comincia la lunga partita in tribunale: oggi l'udienza preliminare. Secondo le difese, infatti, il processo dovrebbe svolgersi a Milano perché è il capoluogo lombardo sede della Borsa. In aula, a rappresentare l'accusa il procuratore aggiunto Marco Gianoglio. Verrà chiesto al Gup di pronunciarsi sullo spostamento del processo da Torino a Milano o Roma: è previsto il pronunciamento del Consiglio di Stato sulla carta Covisoc, che i legali della Juve. L'udienza si celebra nella Maxi aula 2. L'aula a fianco, la Maxi 1, e intitolata a Giuseppe Casalbore, il giudice del tribunale che condusse il processo di primo grado alla Juventus per la questione. L'uomo simbolo ora è Rabiot, tornato con molta fiducia dal Mondiale. Rabiot, Sissoko lo incorona: "Uomo simbolo della squadra". Sulla stagione della Juventus ha così commentato: Sta facendo bene.