Processo Juve, la giustizia sportiva non può aspettare quella ordinaria. Ma Elkann può provare a bloccare tutto (Di lunedì 27 marzo 2023) Scoprire oggi che la giustizia ordinaria ha tempi e modi differenti dalla giustizia sportiva, e denunciarlo come fatto anomalo e ingiusto, è... Leggi su calciomercato (Di lunedì 27 marzo 2023) Scoprire oggi che laha tempi e modi differenti dalla, e denunciarlo come fatto anomalo e ingiusto, è...

Juve, inchiesta Prisma: udienza preliminare rinviata al 10 maggio. Le news Sul tema della competenza territoriale, sollevato dai legali del club bianconero, il Gup già nella prossima udienza può stabilire se mantenere il processo a Torino o se accogliere la richiesta ... Plusvalenze Juve, Abodi: "Processo non sia partita tra squadre" " Il rischio è di trasformare il processo penale e sportivo quasi in una partita di calcio nella quale si confrontano le squadre . Caso Prisma, Abodi: "Chi ha sbagliato paghi" ...il processo penale e sportivo quasi in una partita di calcio" Il ministro dello Sport, Andrea Abodi, ha commentato a Gr Parlamento la prima udienza del caso Prisma che vede coinvolta la Juve.