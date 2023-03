Processo Juve: gli azionisti coinvolgono Ernst & Young. Ma occhi puntati sul ricorso al Consiglio di garanzia per meno 15 in classifica (Di lunedì 27 marzo 2023) Se la Juve sarà giudicata colpevole, le parti civili potranno rivalersi sul colosso Ernst & Young. E' questo il colpo di scena con il quale si è aperta l'udienza preliminare per i bilanci della società bianconera. Il giudice Marco Picco ha citato il club e la società delle revisioni contabili come responsabili civili Leggi su firenzepost (Di lunedì 27 marzo 2023) Se lasarà giudicata colpevole, le parti civili potranno rivalersi sul colosso. E' questo il colpo di scena con il quale si è aperta l'udienza preliminare per i bilanci della società bianconera. Il giudice Marco Picco ha citato il club e la società delle revisioni contabili come responsabili civili

