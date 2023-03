Processo Juve, ecco perché la Federcalcio ha deciso di non costituirsi parte civile contro gli ex vertici bianconeri (Di lunedì 27 marzo 2023) Fa discutere la posizione della Figc, assente all’udienza preliminare dell’inchiesta Prisma, ma la federazione non sarà presente neanche all’udienza del Collegio di garanzia del Coni Leggi su lastampa (Di lunedì 27 marzo 2023) Fa discutere la posizione della Figc, assente all’udienza preliminare dell’inchiesta Prisma, ma la federazione non sarà presente neanche all’udienza del Collegio di garanzia del Coni

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : La speranza è che lunedì il Gup faccia partire il processo penale come tutti, #Juve esclusa, si augurano; e che il… - Gazzetta_it : Inchiesta Prisma, la Juve chiede lo spostamento del processo da Torino a Milano #Juventus - ZZiliani : A pochi giorni dal via del processo penale, poteva il presidente #Ferrero non andare allo Juventus Club Parlamento… - carloarbini51 : RT @CalcioFinanza: Processo Juve, assenti i legali di Cristiano Ronaldo e di Dybala: non si costituiranno parte civile - magabarroi : Carta Segreta Ronaldo, Carta Segreta Dybala, Carta Segreta Mandragora, ebbene oggi al processo Juve, nessuno di lor… -