Processo Juve | Consob presente | la FIGC no

Agenzia delle entrate e FIGC non sono presenti, oggi a Torino, all'apertura dell'udienza preliminare sull'indagine per i conti della Juventus. È presente invece la Consob, che potrebbe dunque chiedere di essere ammessa fra le parti civili. Ora il gup Marco Picco si è ritirato in camera di consiglio per decidere sulla richiesta di alcune parti

Inchiesta Prisma, udienza preliminare: gli ex dirigente davanti al giudice ... verrà chiesto al Gup di pronunciarsi sullo spostamento del processo da Torino a Milano o Roma: tra ... è previsto il pronunciamento del Consiglio di Stato sulla carta Covisoc, che i legali della Juve ... Prisma, oltre la Juve in dodici a processo Non solo Andrea Agnelli, Pavel Nedved, Fabio Paratici e Maurizio Arrivabene , coinvolti nel processo che si apre questa mattina presso il Tribunale di Torino ci sono anche gli ex direttori finanziari Marco Re, Stefano Bertola e Stefano Cerrato , l'avvocato ed ex consulente legale del club ... Processo alla Juve, la squadra tiene anche nel bel mezzo della tempesta Una partita così, la Juventus non l'ha mai giocata. Neppure Calciopoli , con le molte ombre reciproche mai dissolte, può essere paragonata a questa massa di accuse. Tre sono i piani della questione: l'... ... verrà chiesto al Gup di pronunciarsi sullo spostamento delda Torino a Milano o Roma: tra ... è previsto il pronunciamento del Consiglio di Stato sulla carta Covisoc, che i legali della...Non solo Andrea Agnelli, Pavel Nedved, Fabio Paratici e Maurizio Arrivabene , coinvolti nelche si apre questa mattina presso il Tribunale di Torino ci sono anche gli ex direttori finanziari Marco Re, Stefano Bertola e Stefano Cerrato , l'avvocato ed ex consulente legale del club ...Una partita così, la Juventus non l'ha mai giocata. Neppure Calciopoli , con le molte ombre reciproche mai dissolte, può essere paragonata a questa massa di accuse. Tre sono i piani della questione: l'... Diretta processo Juve plusvalenze: segui l’udienza preliminare LIVE Corriere dello Sport Inchiesta Prisma, oggi udienza preliminare: la Juventus chiede lo spostamento del processo Snodo fondamentale per l'indagine sui conti del club bianconero, mentre sul fronte della giustizia sportiva si attende il 19 aprile. Inizia la partita più lunga per la Juventus. Il 19 aprile una sedut ... Processo Juventus, nessuno dei 12 imputati è presente in aula Dopo meno di un’ora c’è stata una sospensione: il giudice si è ritirato in camera di consiglio per valutare la richiesta di citare in giudizio la Juventus - già imputata ... hanno chiesto di ... Snodo fondamentale per l'indagine sui conti del club bianconero, mentre sul fronte della giustizia sportiva si attende il 19 aprile. Inizia la partita più lunga per la Juventus. Il 19 aprile una sedut ...Dopo meno di un’ora c’è stata una sospensione: il giudice si è ritirato in camera di consiglio per valutare la richiesta di citare in giudizio la Juventus - già imputata ... hanno chiesto di ...