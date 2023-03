“Problemi per Antonella”. GF Vip, la scoperta preoccupa Signorini: è successo dopo l’uscita (Di lunedì 27 marzo 2023) Avevano spiegato che il cambio di rotta ordinato da Pier Silvio Berlusconi avesse inaspettatamente tirato su le sorti del GF Vip 7 anche in quanto ad ascolti. Ma adesso sembra stia accadendo il contrario e molti dicono sia dovuto all’eliminazione di Antonella Fiordelisi. Versione dei Donnalisi o è andata proprio così? Sicuramente è stata una tra i protagonisti indiscussi di questo discusso e lunghissimo GF Vip 7, ma per il web ci sarebbero varie altre motivazioni dovute all’improvviso crollo di ascolti che sta colpendo la diretta online e di Mediaset Extra. Che sia arrivato il ‘tramonto’ del format, o Antonella Fiordelisi c’entra davvero. dopo l’uscita di Antonella Fiordelisi, il GF Vip ha un problema Stando a quanto emerso nelle ultime ore online, ci sarebbero numerose ipotesi che ... Leggi su tuttivip (Di lunedì 27 marzo 2023) Avevano spiegato che il cambio di rotta ordinato da Pier Silvio Berlusconi avesse inaspettatamente tirato su le sorti del GF Vip 7 anche in quanto ad ascolti. Ma adesso sembra stia accadendo il contrario e molti dicono sia dovuto all’eliminazione diFiordelisi. Versione dei Donnalisi o è andata proprio così? Sicuramente è stata una tra i protagonisti indiscussi di questo discusso e lunghissimo GF Vip 7, ma per il web ci sarebbero varie altre motivazioni dovute all’improvviso crollo di ascolti che sta colpendo la diretta online e di Mediaset Extra. Che sia arrivato il ‘tramonto’ del format, oFiordelisi c’entra davvero.diFiordelisi, il GF Vip ha un problema Stando a quanto emerso nelle ultime ore online, ci sarebbero numerose ipotesi che ...

