Prime sensazioni sull'infortunio di Kostic in casa Juventus (Di lunedì 27 marzo 2023) Tra i calciatori più in forma in casa Juventus rientra senza ombra di dubbio Filip Kostic, l'esterno serbo è diventato un'arma importante per l'attacco bianconero, in grado di fornire assist al bacio per i suoi compagni. C'è stato bisogno di attendere un po' di tempo, ma ora Kostic si è integrato perfettamente in questa squadra ed Allegri non può davvero farne più a meno. Ecco perché è emersa qualche preoccupazione dalle ultime notizie giunte dalla Nazionale serba, dove Kostic ha deciso di lasciare il ritiro. un elemento fondamentale per la Juventus e sarà utilissimo per il finale di stagione. In questi casi la precauzione non è mai troppa. In quale direzione vanno le oggi 27 marzo Altro aggiornamento, dunque, dopo le indicazioni su Raspadori del mese scorso. Il calciatore serbo ...

Portimao, disastro Marquez: fa strike e stende Oliveira | FormulaPassion Il portoghese del team RNF non ha mai perso conoscenza, ma le primissime sensazioni post - ... Le prime spiegazioni del contatto, fornite dallo stesso Marquez ai giornalisti mentre si receva a trovare ... Atp Miami: Berrettini - Musetti, continua il momento no. Tsitsipas avanza senza giocare ...le sensazioni migliori sul cemento outdoor ed è costretto a subire il gioco più aggressivo e propositivo dell'avversario. Il ragazzo allenato da coach Tartarini fatica con la percentuale di prime ... Basket A2, Unieuro: Fortitudo in crisi I numeri dicono altro ... sovente le si va a leggere e analizzare per trovare, riuscendoci, conferma delle sensazioni che il ... non è mai stata tra le prime quattro forze del girone Rosso ed è in striscia negativa da quattro ... Udinese, ecco cosa filtra sullo stop in nazionale di Bijol: le prime sensazioni SOS Fanta Udinese, ecco cosa filtra sullo stop in nazionale di Bijol: le prime sensazioni