Prevenzione al femminile e ricerca: conoscere e combattere l'endometriosi

Marzo è il mese dedicato alla Prevenzione al femminile. Per l'occasione continua l'impegno di Acqua dell'Elba e Fondazione Humanitas per la ricerca con l'obiettivo di raccogliere fondi pr la ricerca, mettendo al centro la salute delle donne. 

Endometriosi: una malattia da conoscere e combattere 

Il primo appuntamento è per martedì 28 marzo alle ore 13.00. In occasione della Giornata Mondiale dell'endometriosi infatti si svolgerà un webinar intitolato "Endometriosi, una compagna spesso invisibile" con Andrea Busnelli, ginecologo del centro Humanitas per lei di Humanitas San Pio X. L'incontro verrà moderato dalla dottoressa Maria Elena Di Fazio, Fund Raiser Coordinator Fondazione Humanitas per la ricerca, con la partecipazione di Fabio Murzi, Presidente ...

