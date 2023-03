Presentazione D M O di Fondazione Sistema Irpinia | Basso | ”Strumento per far crescere il territorio”

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 27 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiSi è tenuta stamane, presso la Sala Grasso di Palazzo Caracciolo, la conferenza stampa didella D.M.O. (Destination Management Organization) di. “ Dobbiamo iniziare a comunicare il, quindi che ben vengano le fiere. La prima è a Napoli, ed oggi, abbiamo avuto questo invito a Paestum per il 14,15 e 16 Aprile e faremo anche li la nostra parte “. – queste le parole del presidente della, Sabino-. La prima kermesse si è tenuta a Napoli e il bilancio è stato abbastanza inaspettato. “ Viste le regioni e i sindaci, irpini e non, che si sono avvicinati per vedere lo stand, direi che il bilancio è stato più che positivo – ...