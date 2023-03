“Presa per essere adottata”. Angela Celentano, le parole choc dei genitori: “Per questo speriamo ancora” (Di lunedì 27 marzo 2023) I genitori di Angela Celentano ospiti a Verissimo, il programma condotto da Silvia Toffanin. Maria e Catello si sono voluti raccontare nel programma di Canale 5 senza troppi filtri. E nel farlo chiaramente hanno parlato molto della loro bambina, scomparsa il 10 agosto del 1996 durante un picnic sul Monte Faito a Vico Equense, in provincia di Napoli. Da allora sono passati ben 27 anni e di Angela non c’è stata più traccia. I genitori chiaramente non hanno mai smesso di cercarla e soprattutto la speranza di riabbracciarla un giorno. Nella puntata del 26 marzo 2022 di Verissimo, i due hanno raccontato che non sono stati affatto degli anni semplici: “Delle volte non abbiamo parole ma vediamo che il tempo passa. Non c’è giorno in cui non la pensiamo. È scomparsa solo fisicamente ma c’è ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 27 marzo 2023) Idiospiti a Verissimo, il programma condotto da Silvia Toffanin. Maria e Catello si sono voluti raccontare nel programma di Canale 5 senza troppi filtri. E nel farlo chiaramente hanno parlato molto della loro bambina, scomparsa il 10 agosto del 1996 durante un picnic sul Monte Faito a Vico Equense, in provincia di Napoli. Da allora sono passati ben 27 anni e dinon c’è stata più traccia. Ichiaramente non hanno mai smesso di cercarla e soprattutto la speranza di riabbracciarla un giorno. Nella puntata del 26 marzo 2022 di Verissimo, i due hanno raccontato che non sono stati affatto degli anni semplici: “Delle volte non abbiamoma vediamo che il tempo passa. Non c’è giorno in cui non la pensiamo. È scomparsa solo fisicamente ma c’è ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marattin : Ministro @g_sangiuliano, se la scelta della Capitale della Cultura 2025 è stata già presa, ditelo. Così evitiamo ch… - capuanogio : ?? Il pm #Santoriello ha deciso di astenersi dal sostenere l’accusa nel processo alla #Juventus. La decisione è stat… - susialika5 : RT @GrainSand_Anja: Spesso si incontra il proprio destino nella via che s’era presa per evitarlo. ???Jean de La Fontaine #VentagliDiParole… - Mary35999509 : RT @bruno3903000: @ilgiornale ??????capirai,wow stato di fermo, si riempiano carte e cartoffie, a questi non gli faranno nulla perché non poss… - BullaPupa : RT @ciceronemio: Recuperata in strada vagante, ora in stallo, è pronta per trovare una nuova famiglia ? Lilly è stata presa in affido temp… -