Premier League | ‘Master lo’ | Antonio Conte | l’allenatore ‘di grande successo’ che esce sempre dalla porta di servizio

(Di lunedì 27 marzo 2023) 2023-03-27 19:47:10 Giorni caldissimi per il calcio italiano!è, senza dubbio, uno degli allenatori migliori e di maggior successo dell’ultimo decennio. Il suo record non inganna: ha rito il Bari in Serie A, ha alzato tre Scudetti e due Supercoppe italiane con la Juventus, ha vinto unae una Coppa d’Inghilterra con il Chelsea e hato l’Inter a riconquistare lo ‘scudetto’ 11 anni dopo!!! Tuttavia, ha dimostrato la stessa facilità per rendere campioni le “squadre in crisi” che per usciredi. I suoi controversi sfoghi e i suoi ‘addii al torero’ Lo nominanolos’ e complicano il suo futuro da allenatore nella ‘super élite’. Rivediamo, di seguito, i suoi episodi più ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... calcioinglese : 23 anni fa, lo storico gol di Paolo Di Canio contro il Wimbledon. Uno dei più belli della storia della Premier Le… - ManCity : FA Cup ?? UCL ?? Premier League ???????? - andreamusso97 : RT @Josse34775797: La @Gazzetta_it valuta Iling Jr, 11 presenze tra Serie A e Champions League con la maglia della Juventus e gli occhi add… - jerryandert2 : RT @ManCity: FA Cup ?? UCL ?? Premier League ???????? - CorSport : ?? #Conte saluta il #Tottenham ?? L’allenatore pubblica una lettera d’addio ?? Poi un pensiero speciale! -

All'indomani dell'addio al Tottenham, Antonio Conte prende la parola. Nessuna grande verità sulla separazione ma parole al miele per chiudere con la nota migliore un'esperienza che non è andata come ...... valevole per le qualificazioni agli Europei 2024: ' Ci aspetta una gara dura contro un avversario forte , che vanta numerosi giocatori di. Noi favoriti Non esistono avversari deboli ,...... 2023 Con il club rossonero attualmente penultimo in, in cui è approdato l'estate scorsa. Neto ha prolungato per altre tre stagioni, ovvero fino al 2026. L'Inter dovrà insomma guardare ...

Juve, 150 milioni in fumo I prestiti in Premier League senza riscatto rischiano di essere quattro Calciomercato.com

Cos'è la Kings League: i segreti del calcio 2.0 ideato da Piqué Numeri da capogiro per il progetto dell'ex difensore blaugrana: alla finale hanno assistito 92mila spettatori al Camp Nou (e 1,5 milioni ...Cristian Stellini allenerà il Tottenham fino alla fine della stagione dopo la separazione tra gli Spurs e Antonio Conte. Neanche nei suoi sogni, probabilmente, avrebbe potuto immaginare lo scenario ch ...