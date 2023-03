Preghiera del mattino del 27 Marzo 2023: “Insegnami a camminare” (Di lunedì 27 marzo 2023) Il Lunedì è il giorno della devozione allo Spirito Santo. Invochiamo la sua potente presenza nella nostra vita con la Preghiera del mattino di oggi. Venga il Tuo Spirito, Signore, e ci trasformi interiormente con i Suoi doni: crei in noi un cuore nuovo, affinché possiamo piacere a Te e conformarci alla Tua volontà. Lo L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di lunedì 27 marzo 2023) Il Lunedì è il giorno della devozione allo Spirito Santo. Invochiamo la sua potente presenza nella nostra vita con ladeldi oggi. Venga il Tuo Spirito, Signore, e ci trasformi interiormente con i Suoi doni: crei in noi un cuore nuovo, affinché possiamo piacere a Te e conformarci alla Tua volontà. Lo L'articolo proviene da La Luce di Maria.

