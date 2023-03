Precipita da ponteggio durante i lavori | Pasquale muore a 58 anni

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SanremoNews : Incidente sul lavoro a Ceriana, operaio precipita da un ponteggio: è grave (foto) -

Incidente sul lavoro: 30enneda una Ceriana Secondo quanto ricostruito l'uomo, di 30anni, sarebbe caduto , per cause ancora in fase di accertamento, da unalto circa 3 ...Presente anche l'ispettorato del lavoro per verificare la dinamica del sinistro. pappa2200 Condividi: Twitter Facebook Mi piace: Mi piace Caricamento...Mobilitazione di soccorsi questa mattina a Ceriana per un operaio di 30 anni caduto da unalto circa tre metri. In azione anche l'elisoccorso per il trasporto al 'Santa Corona' di Pietra Ligure. Sul posto intervento della Croce Verde e dell'automedica 118. Presente anche l'...

Precipita dal ponteggio durante lavori di ristrutturazione: muore 58enne Edizione Caserta

Non ce l’ha fatta Pasquale Difonzo, l’operaio 58enne di Maddaloni precipitato da un ponteggio lo scorso 8 marzo. L’incidente, avvenuto nel Comune di Santa Maria a Vico, apparve da subito gravissimo. L ...Le ultime notizie di politica, cronaca, attualità, sport, costume da Imperia e dalla sua Provincia. The latest about politics, news, sport, events in Imperia and its province. Noi e i nostri fornitori ...