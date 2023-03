Pozzuoli – gli studenti del liceo Maiorana guide turistiche per il FAI (Di lunedì 27 marzo 2023) Ieri mattina, in occasione delle Giornate FAI di primavera, dalle 9,30 alle 14,00, sono stati aperti al pubblico diversi siti, fra cui lo Stadio Antonino Pio di Pozzuoli. Ciceroni d’eccezionale gli studenti e le studentesse del liceo Ettore Maiorana di Pozzuoli: gli allievi hanno guidato i folti gruppi di visitatori che fin dalle prime ore del Il Blog di Giò. Leggi su ilblogdigio (Di lunedì 27 marzo 2023) Ieri mattina, in occasione delle Giornate FAI di primavera, dalle 9,30 alle 14,00, sono stati aperti al pubblico diversi siti, fra cui lo Stadio Antonino Pio di. Ciceroni d’eccezionale glie le studentesse delEttoredi: gli allievi hanno guidato i folti gruppi di visitatori che fin dalle prime ore del Il Blog di Giò.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Virtus_Pozzuoli : Salerno-Pozzuoli, gli arbitri della gara... - Virtus_Pozzuoli : Salerno-Pozzuoli, gli arbitri della gara... - pozzuolinews24 : Gli incivili - Laudantes : @Andrea1994___ Chilli bastard mi hanno tolto l’unico anno in cui potevo avere la residenza a Pozzuoli, begli eventi… - luvkanthny : voi che fate le congetture su ddm che vuole bidonare oriana xke non gli invia niente quando lui dice per legge io n… -