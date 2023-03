Pozzuoli | chiude al traffico il tunnel di Monte Corvara

(Di lunedì 27 marzo 2023) Ildiresterà chiuso al transito veicolare per un intervento di manutenzione. Ildi, come riportato dalla pagina ufficiale Facebook del Comune di, resterà chiuso al transito veicolare e pedonale dalle ore 9:00 del giorno 28 marzo 2023 fino alle ore 24:00 del giorno 31 marzo 2023. L’esigenza

Il tunnel di Monte Corvara , come riportato dalla pagina ufficiale Facebook del Comune di, resterà chiuso al transito veicolare e pedonale dalle ore 9:00 del giorno 28 marzo 2023 fino alle ore 24:00 del giorno 31 marzo 2023. L'esigenza è quella di eseguire un intervento di ...

Chiude nuovamente il tunnel tra Quarto e Pozzuoli Cronaca Flegrea

Tangenziale di Napoli informa che, per consentire rilievi topografici, nelle notti di lunedì 27, mercoledì 29, giovedì 30 e venerdì 31 marzo, con orario 23:00-6:00, sarà chiuso lo svincolo esterno di ...