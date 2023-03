(Di lunedì 27 marzo 2023) Come ormai tutti noi sappiamo NXT è stato in passato ed è ancora una culla dove nascono i futuri talenti del main roster della WWE o di coloro che poi prendono anche altre strade. Questa settimana voglio parlare di una superstar che si fa decisamente notare sul ring, sia per la suache per la sua imponente stazza fisica. Parlo di Cal Bloom, che la maggior parte dei fan della federazione conosce con il suo attuale ring name, Von Wagner. Il 27enne nativo del Minnesota è decisamente un figlio d’arte nel mondo del pro wrestling essendo suo padre Wayne Bloom. Di fatto dopo la sua carriera nel mondo del football americano a livello di College ha firmato con la WWE nel 2019 iniziando così la carriera nel wrestling. Il suo primo anno nella federazione è stato in linea di massima un vero e proprio apprendistato dato che ha lottato principalmente negli house ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Zona_Wrestling : Potenza e altezza allo stesso tempo - cchiaruttini : @wArtesian @universo_astro @jacopo_iacoboni Se chi si ritiene una grande potenza finisce per dimostrare al mondo di… - DanielaPF75 : RT @mptuitter: @Cappellin_R @andreacantelmo8 Il contrasto c'è perché la Russia storica è a fine corsa, declassata per sempre a potenza reg… - mptuitter : @Cappellin_R @andreacantelmo8 Il contrasto c'è perché la Russia storica è a fine corsa, declassata per sempre a po… - SandraM0027 : @FratellidItalia @GiorgiaMeloni L'Italia è una grande potenza, purtroppo non ha un governo all'altezza -

La musica non è sicuramente all'del testo. Non abbiamo avuto un Haydn per quello tedesco, ...inarrivabile del calcio, per farci sentire più Nazione in questo caso magnificata senza ...... forse è anche strano chiamarla montagna: più di 25 chilometri die 610 chilometri di ... Queste trasformazioni influenzano molto il clima del pianeta e ladei suoi venti. Portatevi una ...Marco Lombardo ha messo in campo grinta e, il libero Marco Sutera ha calamitato una miriade di palloni, il capitano Giovanni Blanco è stato all'della sua fama, i fratelli Andrea e ...

Potenza e altezza allo stesso tempo Zona Wrestling

Svolta nel caso del medico Lorenzo Puccillo trovato morto in un terreno agricolo a Pescopagano: dall'autopsia sono emerse ferite da arma da fuoco ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per le finalità di funzionalità, esperienza, misurazione e marketing (con annun ...