"Posto Occupato", uno scranno dell'Aula consiliare per le donne vittime di violenza (Di lunedì 27 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiUno scranno del Consiglio comunale di Avellino per le donne vittime di violenza. Si svolgerà domani mattina, alle ore 10, nell'aula consiliare di Palazzo di Città, la presentazione dell'iniziativa "Posto Occupato", promosso dall'assessore alle Pari Opportunità, Marianna Mazza. Dopo l'approvazione dell'apposita delibera di giunta, lo scorso 8 marzo, in occasiona della Giornata internazionale della donna, l'esponente della giunta Festa attiverà concretamente la campagna di sensibilizzazione pianificata dall'Amministrazione. Si tratta di un gesto concreto rispetto ad un tema cruciale e sul quale non è consentito abbassare la guardia. Uno dei posti della massima assise di Palazzo di Città, per l'occasione, sarà Occupato

