Poste, nuove casette rosse e smart nei comuni irpini (Di lunedì 27 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiPoste Italiane conferma il suo impegno verso il territorio e, anche in un'ottica di riqualificazione urbana, ha avviato in provincia di Avelllino la sostituzione e l'installazione di 4 nuove cassette smart 2.0. L'iter di sostituzione è iniziato nel comune di Gesualdo, nelle località di Frigento (2 cassette), Fontanarosa e Sant'Angelo all'Esca, dove le 4 cassette smart hanno preso il posto di quelle vecchie. In provincia di Avellino ci sono in tutto 304 cassette rosse: 171 servono i piccoli comuni mentre le altre 133 sono dislocate nei centri più grandi e nel capoluogo di provincia. Le cassette di nuova generazione sono all'apparenza assolutamente identiche alle storiche cassette che dal 1961 arredano le nostre città. La loro dimensione è leggermente più ...

