Portovesme | sale la tensione nel Sulcis

(Di lunedì 27 marzo 2023) Doveva essere un'assemblea per decidere nuove iniziative di lotta, invece si è trasformata in un corteo dall'ingresso principale dellasrl ai cancelli dei mezzi pesanti per un blocco....

Doveva essere un'assemblea per decidere nuove iniziative di lotta, invece si è trasformata in un corteo dall'ingresso principale dellasrl ai cancelli dei mezzi pesanti per un blocco.la tensione nello stabilimento del Sulcis, dove sono a rischio 1450 posti di lavoro tra gli impianti dell'area industriale di ...Sindacati sul piede di guerra per la vertenza dellasrl dopo il nulla di fatto nella riunione al Mimit di venerdì mattina. Oggi i segretari ... "Il clima di tensionevisto la non risposta ...

Doveva essere un'assemblea per decidere nuove iniziative di lotta, invece si è trasformata in un corteo dall'ingresso principale della Portovesme srl ai cancelli dei mezzi pesanti per un blocco. (ANSA ...Sindacati sul piede di guerra per la vertenza della Portovesme srl dopo il nulla di fatto nella riunione al Mimit di venerdì mattina. Oggi i segretari territoriali della federazione di chimici ed ener ...