Pordenone-Pro Sesto oggi in tv | data | orario e diretta streaming Serie C 2022 2023

La data, l'orario, la diretta tv e lo streaming di Pordenone-Pro Sesto, match valevole per la trentaquattresima giornata del campionato italiano di Serie C 2022/2023. Posticipo di lusso tra due grandi squadre del girone A che sono ancora in corsa per la promozione diretta in Serie B. I Ramarri hanno 55 punti e con un successo andrebbero a scavalcare i loro rivali odierni. Il club lombardo, dal suo canto, vuole approfittare del pareggio della Feralpisalò capolista per accorciare le distanze e portarsi a soli due punti dalla vetta della classifica. La partita andrà in scena nella giornata di lunedì 27 marzo alle ore 20:30 e sarà trasmessa in diretta su Eleven Sports e su Rai Sport

