Popolari e conservatori europei, quale strada verso un accordo. Il punto di Orsina (Di lunedì 27 marzo 2023) Dipenderà dalle scelte politiche del Partito Popolare Europeo, dice a Formiche.net Giovanni Orsina, direttore della Luiss School of Government e autore per Rubbettino di “Una democrazia eccentrica. Partitocrazia, antifascismo, antipolitica”. La prospettiva è quella non solo elettorale legata alle urne del maggio 2024, ma all’accordo tra conservatori e Popolari europei per ottenere una Commissione che sia politica e non più di larghe intese come oggi. E il dialogo instaurato tra Fratelli d’Italia e Forza Italia è determinante, oltre che certificare un governo che secondo Orsina mai come questa volta è stabile. La virata governista di Forza Italia apre di fatto l’anno elettorale europeo, sancendo il dialogo Ecr-Ppe da un lato, tramite la garanzia data da Tajani a Bruxelles, e riducendo ... Leggi su formiche (Di lunedì 27 marzo 2023) Dipenderà dalle scelte politiche del Partito Popolare Europeo, dice a Formiche.net Giovanni, direttore della Luiss School of Government e autore per Rubbettino di “Una democrazia eccentrica. Partitocrazia, antifascismo, antipolitica”. La prospettiva è quella non solo elettorale legata alle urne del maggio 2024, ma all’traper ottenere una Commissione che sia politica e non più di larghe intese come oggi. E il dialogo instaurato tra Fratelli d’Italia e Forza Italia è determinante, oltre che certificare un governo che secondomai come questa volta è stabile. La virata governista di Forza Italia apre di fatto l’anno elettorale europeo, sancendo il dialogo Ecr-Ppe da un lato, tramite la garanzia data da Tajani a Bruxelles, e riducendo ...

