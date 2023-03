Ponte sullo Stretto | Schifani | “Siamo alla vigilia di una nuova era La Sicilia farà la propria parte | anche di carattere economico”

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CarloCalenda : L’intera gestione di Salvini Ministro dell’Interno con Conte PDC è stata un fallimento totale. Meno espulsioni di A… - LegaSalvini : ++ SALVINI: «CON PONTE SULLO STRETTO 100 MILA POSTI DI LAVORO TRA SICILIA E CALABRIA» ++ - matteosalvinimi : In un minuto, dati e numeri alla mano, ecco perché faremo il Ponte sullo Stretto di Messina. - Brizioful : RT @CarloCalenda: L’intera gestione di Salvini Ministro dell’Interno con Conte PDC è stata un fallimento totale. Meno espulsioni di Alfano,… - AlexisBresil : RT @Agostino35: comunque il principale impedimento alla costruzione del ponte sullo stretto è e rimane godzilla -

"Matteo Salvini è stato di parola nell'impegno ad occuparsi in maniera forte della battaglia per ilStretto. Sono stati affrontati e risolti in maniera corretta i problemi di natura giuridica". Lo ha detto il presidente della Regione Sicilia Renato Schifani in occasione del convegno 'Il ...'Non esistono due Italie. È sbagliato dire che se non cresce il Nord, non cresce il Paese. Non ho mai trovato un Ministro dei trasporti così vicino alla Sicilia. IlStretto è una soluzione coraggiosa e la lungaggine dei tempi è nemica della realizzazione del progetto. Siamo alla vigilia di una nuova era, quella dell'assunzione delle responsabilità. La ...Sono le parole del Presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, nel corso della quarta e ultima sessione di 'IlStretto, una sfida necessaria', l'evento di Fondazione Magna Grecia ...

Con l'approvazione in Consiglio dei ministri del decreto che prevede per luglio 2024 la progettazione esecutiva e l'inizio dei lavori, il ponte sullo Stretto può diventare davvero realtà. L'opera ...