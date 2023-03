Ponte Stretto, per istituzioni e imprese del Sud “una sfida necessaria” (Di lunedì 27 marzo 2023) PALERMO (ITALPRESS) – Una grande iniziativa, nata dalla collaborazione tra Fondazione Magna Grecia e Fondazione Sicilia, dedicata a un tema cruciale per lo sviluppo del Mezzogiorno e dell'Italia: il Ponte sullo Stretto. Una giornata di discussione organizzata in partnership con il Gruppo Pubbliemme-Diemmecom, ViaCondotti21-LaCapitale, LaC Network e coordinata da Alessandro Russo, direttore editoriale del Network e Paola Bottero, direttore strategico del Gruppo. Tra i media partner dell'iniziativa anche l'Agenzia di stampa Italpress.“Siamo pronti a farlo – ha detto il presidente della Fondazione Magna Grecia, Nino Foti – l'opera è indispensabile, se necessario si deve applicare il ‘metodo Genovà e snellire le procedure burocratiche. Negli ultimi 50 anni abbiamo assistito solo a chiacchiere, l'opera si poteva fare. E' stata bloccata non per un problema ... Leggi su iltempo (Di lunedì 27 marzo 2023) PALERMO (ITALPRESS) – Una grande iniziativa, nata dalla collaborazione tra Fondazione Magna Grecia e Fondazione Sicilia, dedicata a un tema cruciale per lo sviluppo del Mezzogiorno e dell'Italia: ilsullo. Una giornata di discussione organizzata in partnership con il Gruppo Pubbliemme-Diemmecom, ViaCondotti21-LaCapitale, LaC Network e coordinata da Alessandro Russo, direttore editoriale del Network e Paola Bottero, direttore strategico del Gruppo. Tra i media partner dell'iniziativa anche l'Agenzia di stampa Italpress.“Siamo pronti a farlo – ha detto il presidente della Fondazione Magna Grecia, Nino Foti – l'opera è indispensabile, se necessario si deve applicare il ‘metodo Genovà e snellire le procedure burocratiche. Negli ultimi 50 anni abbiamo assistito solo a chiacchiere, l'opera si poteva fare. E' stata bloccata non per un problema ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CarloCalenda : L’intera gestione di Salvini Ministro dell’Interno con Conte PDC è stata un fallimento totale. Meno espulsioni di A… - LegaSalvini : ++ SALVINI: «CON PONTE SULLO STRETTO 100 MILA POSTI DI LAVORO TRA SICILIA E CALABRIA» ++ - matteosalvinimi : In un minuto, dati e numeri alla mano, ecco perché faremo il Ponte sullo Stretto di Messina. - ItaliaNotizie24 : Ponte Stretto, per istituzioni e imprese del Sud “una sfida necessaria” - VivereMessina : Ponte sullo Stretto, Schifani: 'Faremo la nostra parte e sfrutteremo opportunità per sviluppo infrastrutturale'… -