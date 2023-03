Ponte Messina, Schifani: “Siamo alla vigilia di una nuova era, quella della responsabilità” (Di lunedì 27 marzo 2023) (Adnkronos) – “Non esistono due Italie. È sbagliato dire che se non cresce il Nord, non cresce il Paese. Non ho mai trovato un Ministro dei trasporti così vicino alla Sicilia. Il Ponte sullo Stretto è una soluzione coraggiosa e la lungaggine dei tempi è nemica della realizzazione del progetto. Siamo alla vigilia di una nuova era, quella dell’assunzione delle responsabilità. La Regione si assume la responsabilità di quest’opera, così come lo farà il governo”. Lo ha detto Renato Schifani intervenendo all’ultima sessione di “Il Ponte sullo Stretto, una sfida necessaria”, l’evento di Fondazione Magna Grecia e Fondazione Sicilia, in corso al Teatro Massimo di Palermo. “Voglio porre ... Leggi su italiasera (Di lunedì 27 marzo 2023) (Adnkronos) – “Non esistono due Italie. È sbagliato dire che se non cresce il Nord, non cresce il Paese. Non ho mai trovato un Ministro dei trasporti così vicinoSicilia. Ilsullo Stretto è una soluzione coraggiosa e la lungaggine dei tempi è nemicarealizzazione del progetto.di unaera,dell’assunzione delle. La Regione si assume ladi quest’opera, così come lo farà il governo”. Lo ha detto Renatointervenendo all’ultima sessione di “Ilsullo Stretto, una sfida necessaria”, l’evento di Fondazione Magna Grecia e Fondazione Sicilia, in corso al Teatro Massimo di Palermo. “Voglio porre ...

