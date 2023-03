Ponte | Caporaso risponde al sindaco Fusco | “Parli del suo programma | non di me”

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 27 marzo 2023) Tempo di lettura: 5 minutiDopo le dichiarazioni a mezzo stampa dell’attualeMarcangelo, non tarda ad arrivare la replica del candidatodella lista opposta, Antonello. “Resto molto meravigliato dalle parole di Marcangelo, cui mi lega la bellissima esperienza avuta nell’amministrazione ormai giunta al capolinea, in cui ha avuto l’innegabile fortuna di diventare primo cittadino esclusivamente grazie all’enorme consenso che il popolo didecise di affidare a tutti i candidati, in particolare al sottoscritto, essendo stato il primo eletto affidarmi” ribatte. “Nei due anni in cui ho ricoperto la carica di Vice, mi sento di poter dire che ho ottenuto dei risultati sorprendenti, soprattutto a livello di affetto e ...