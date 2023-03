Poliziotto penitenziario si toglie la vita, UilPa: “Umanizzare condizioni di lavoro” (Di lunedì 27 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoUn agente di polizia penitenziaria in servizio nel carcere napoletano di Secondigliano, 43 anni, si è tolto la vita sparandosi con l’arma di ordinanza, alla fine del turno notturno di lavoro. Ne dà notizia Gennaro De Fazio, segretario generale della UilPa, il sindacato di polizia penitenziaria della Uil. Il sindacalista ricorda che lo scorso anno sono stati 84 i suicidi fra i detenuti italiani e cinque quelli fra gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria; ammontano già a 11, invece, i reclusi che hanno volontariamente messo fine alla propria esistenza nei primi tre mesi dell’anno. “Quello dei suicidi nelle forze dell’ordine e, particolarmente, nel Corpo di polizia penitenziaria, la cui incidenza è notevolmente superiore che nella restante popolazione, è un fenomeno che necessita di essere ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 27 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoUn agente di polizia penitenziaria in servizio nel carcere napoletano di Secondigliano, 43 anni, si è tolto lasparandosi con l’arma di ordinanza, alla fine del turno notturno di. Ne dà notizia Gennaro De Fazio, segretario generale della, il sindacato di polizia penitenziaria della Uil. Il sindacalista ricorda che lo scorso anno sono stati 84 i suicidi fra i detenuti italiani e cinque quelli fra gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria; ammontano già a 11, invece, i reclusi che hanno volontariamente messo fine alla propria esistenza nei primi tre mesi dell’anno. “Quello dei suicidi nelle forze dell’ordine e, particolarmente, nel Corpo di polizia penitenziaria, la cui incidenza è notevolmente superiore che nella restante popolazione, è un fenomeno che necessita di essere ...

