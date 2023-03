Poliziotta violentata al porto | 24enne condannato a 14 anni

(Di lunedì 27 marzo 2023) È statoa 14di carcere il bengalese, ora, accusato di avere violentato la notte tra il 19 e il 20 ottobre 2022, neldi Napoli, una. Dopo avere terminato il suo turno di servizio in commissariato...

E' stato condannato a 14 anni di carcere il bengalese, ora 24enne, accusato di avere violentato la notte tra il 19 e il 20 ottobre 2022, nel porto di Napoli, unache dopo avere terminato il suo turno di servizio in commissariato, stava andando a recuperare la sua automobile per tornare a casa. La donna venne sorpresa alle spalle dall'...Allarinnoviamo la nostra massima vicinanza e solidarietà". Lo afferma Severino Nappi, capogruppo della Lega nel Consiglio regionale della Campania.'Esprimiamo soddisfazione per la sentenza di condanna emessa nei confronti del bengalese irregolare su territorio nazionale e con precedenti, che abusò e tentò di uccidere unaa Napoli. ...

La poliziotta, nonostante la gravità delle lesioni subite, è riuscita a divincolarsi e a fuggire, dando l’allarme ai suoi colleghi. LACRIME E COMMOZIONE TRA I PRESENTI ALLA PRONUNCIA DEL VERDETTO La ...Napoli, 27 Marzo – “Esprimiamo soddisfazione per la sentenza di condanna emessa nei confronti del bengalese irregolare su territorio nazionale e con precedenti, che abusò e tentò di uccidere una ...