Pnrr: Schlein, 'governo indietro, vigileremo Italia non può permettersi di fallire' (Di lunedì 27 marzo 2023) Roma, 27 mar. (Adnkronos) - "Sul Pnrr il governo è indietro e l'Italia non può permettersi di fallire, il Pd presidierà con grande attenzione". Così Elly Schlein alla riunione congiunta dei parlamentari Pd. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 27 marzo 2023) Roma, 27 mar. (Adnkronos) - "Sulile l'non puòdi, il Pd presidierà con grande attenzione". Così Ellyalla riunione congiunta dei parlamentari Pd.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TV7Benevento : Pnrr: Schlein, 'governo indietro, vigileremo Italia non può permettersi di fallire' - - kokonews5 : il PNRR non scorre. #PNRR #Calenda #TerzoPolo #Azione #Conte #M5S #LasciamoIlSegno #Ucraina #Francia #Macron… - infoitinterno : Il «controvertice» di Schlein: «Con la destra a rischio il Pnrr» - IlMisantropo : Schlein a Bruxelles parla per l’altra Italia: migranti, Pnrr, green - VincenzoIanno16 : RT @AgenziaVISTA: Pnrr, Schlein: “Abbiamo elementi di preoccupazione, vigileremo sulla sua attuazione” #pnrr #schlein #pd -