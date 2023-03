Pnrr, l’Ue non versa la terza tranche: “Serve un altro mese per le verifiche”. Nel mirino tre misure approvate dal governo Draghi (Di lunedì 27 marzo 2023) Niente soldi. A poco più di un mese dal primo rinvio, la Commissione europea ha deciso di prendersi ulteriori 30 giorni per valutare nel dettaglio tre target del Recovery plan sui 51 fissati per il 31 dicembre 2022. Tutte misure adottate dal precedente governo guidato da Mario Draghi: il regolamento per i criteri di affidamento delle concessioni portuali, gli interventi sulle reti di teleriscaldamento e due interventi nell’ambito dei Piani urbani integrati per la riqualificazione delle periferie. Risultato: la terza tranche di fondi, pari a 19 miliardi, non arriva. Una doccia gelata per Giorgia Meloni, che arriva peraltro a poche ore dalla presentazione ufficiale della relazione in cui la Corte dei Conti calcola che alla fine dello scorso anno era stato speso solo il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 27 marzo 2023) Niente soldi. A poco più di undal primo rinvio, la Commissione europea ha deciso di prendersi ulteriori 30 giorni per valutare nel dettaglio tre target del Recovery plan sui 51 fissati per il 31 dicembre 2022. Tutteadottate dal precedenteguidato da Mario: il regolamento per i criteri di affidamento delle concessioni portuali, gli interventi sulle reti di teleriscaldamento e due interventi nell’ambito dei Piani urbani integrati per la riqualificazione delle periferie. Risultato: ladi fondi, pari a 19 miliardi, non arriva. Una doccia gelata per Giorgia Meloni, che arriva pera poche ore dalla presentazione ufficiale della relazione in cui la Corte dei Conti calcola che alla fine dello scorso anno era stato speso solo il ...

