Pnrr | la Corte dei Conti rivede al ribasso il contributo a occupazione dei giovani e parità di genere Flop delle “quote” negli appalti

(Di lunedì 27 marzo 2023) Sono due degli obiettivi trasversali del Recovery plan, cioè quelli a cui tutti i progetti concordati con la Ue dovrebbero contribuire. Ma, mentre l’utilizzo effettivo dei fondi arranca, l’aumento dell’le e ladirischiano di rimanere occasioni perse. Perché gli obblighi di assunzione die donne per l’esecuzione deglisono estremamente laschi. E l’efficaciamisure che potrebbero ridurre le disuguaglianze legate a età e sesso resta tutta da dimostrare: al netto dei soldi da spendere per le infrastrutture, la scuola, le politiche attive del lavoro e la sanità, dipenderà dalla effettiva capacità della pa di offrire servizi migliori. L’avvertimento arriva dalladei, che ...

Nello stesso giorno prevista la presentazione della Relazione semestrale 2023 della Corte dei conti sul Pnrr e la diffusione da parte di Eni dei risultati del primo trimestre 2023: Sul fronte della Corte dei Conti, l'avviso al governo sullo 'scudo erariale' per il Pnrr. In Italia è scoppiato l'allarme per il Pnrr, non solo per la paura di non riuscire a centrare tutti gli obiettivi europei

L'avvertimento arriva dalla Corte dei Conti, che nella Relazione semestrale 2023 sullo stato di attuazione del Pnrr ha rivisto nettamente al ribasso la stima sulle risorse della Recovery