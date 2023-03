Pneumatici in fiamme, fumogeni e cori: in migliaia in piazza a Tel Aviv contro la riforma della giustizia – Video (Di lunedì 27 marzo 2023) Dopo il licenziamento da parte del premier Benjamin Netanyahu del ministro della Difesa Yoav Gallant, che aveva chiesto lo stop alla riforma della giustizia, i leader delle proteste anti riforma hanno indetto da subito una manifestazione a Tel Aviv di fronte al ministero della Difesa. In migliaia si sono presentati in piazza, bruciando Pneumatici, lanciando fumogeni e intonando cori, sventolando le bandiere di Israele. Il leader dell’opposizione Yair Lapid ha attaccato la decisione di Netanyahu, sostenendo che “il premier può licenziare il ministro, ma non può licenziare la realtà del popolo di Israele che sta resistendo alla follia della maggioranza”. L'articolo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 27 marzo 2023) Dopo il licenziamento da parte del premier Benjamin Netanyahu del ministroDifesa Yoav Gallant, che aveva chiesto lo stop alla, i leader delle proteste antihanno indetto da subito una manifestazione a Teldi fronte al ministeroDifesa. Insi sono presentati in, bruciando, lanciandoe intonando, sventolando le bandiere di Israele. Il leader dell’opposizione Yair Lapid ha attaccato la decisione di Netanyahu, sostenendo che “il premier può licenziare il ministro, ma non può licenziare la realtà del popolo di Israele che sta resistendo alla folliamaggioranza”. L'articolo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ilfattovideo : Pneumatici in fiamme, fumogeni e cori: in migliaia in piazza a Tel Aviv contro la riforma della giustizia – Video - Secchicandi2 : ???? ??Decine di pneumatici in fiamme sulla strada di Ayalon - AvalosFerrante : @UltimaGenerazi1 @MauraGancitano @petergomezblog @OfficialTozzi @LeParoleRai3 Questi personaggi simpatici insieme i… -