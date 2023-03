Platinette, la notizia improvvisa dall’ospedale (Di lunedì 27 marzo 2023) Personaggi Tv. Platinette come sta. Lo scorso 14 marzo, Mauro Coruzzi, in arte Platinette, è stato colpito da un ictus ischemico. Il famoso opinionista televisiva è stato trasportato immediatamente all’ospedale Niguarda di Milano, dove ancora oggi si trova sotto osservazione dei medici. Il malore poteva essere fatale se i soccorsi non fossero stati tempestivi. Nelle ultime ore è arrivata una notizia improvvisa dall’ospedale. (Continua…) Leggi anche: Platinette parla per la prima volta del dramma di suo figlio Leggi anche: Platinette colpito da ictus ischemico, cos’ha fatto prima: il retroscena Come sta Platinette Platinette è stato colpito lo scorso 14 marzo da un ictus ischemico. Il famoso opinionista televisivo è riuscito ... Leggi su tvzap (Di lunedì 27 marzo 2023) Personaggi Tv.come sta. Lo scorso 14 marzo, Mauro Coruzzi, in arte, è stato colpito da un ictus ischemico. Il famoso opinionista televisiva è stato trasportato immediatamente all’ospedale Niguarda di Milano, dove ancora oggi si trova sotto osservazione dei medici. Il malore poteva essere fatale se i soccorsi non fossero stati tempestivi. Nelle ultime ore è arrivata una. (Continua…) Leggi anche:parla per la prima volta del dramma di suo figlio Leggi anche:colpito da ictus ischemico, cos’ha fatto prima: il retroscena Come staè stato colpito lo scorso 14 marzo da un ictus ischemico. Il famoso opinionista televisivo è riuscito ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... molli_grace_44 : RT @fanpage: Mauro Coruzzi, in arte Platinette, è stato colpito da un ictus lo scorso 14 marzo. A rendere nota la notizia è il suo agente c… - cicciagatta : RT @cronaca_di_ieri: 17/03/23 Mauro Coruzzi è stato colpito da un ictus ischemico ed è stato trasportato d'urgenza in ospedale. A rivelar… - cronaca_di_ieri : 17/03/23 Mauro Coruzzi è stato colpito da un ictus ischemico ed è stato trasportato d'urgenza in ospedale. A rive… -