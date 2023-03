Platinette: ecco la prima foto dopo l'ictus (Di lunedì 27 marzo 2023) fotogallery - Platinette colpito da un ictus GUARDA GLI SCATTI fotogallery - 'Amici 22', bacio infuocato tra Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo LE IMMAGINI DELLA SERATA fotogallery - Le emozioni della ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 27 marzo 2023)gallery -colpito da unGUARDA GLI SCATTIgallery - 'Amici 22', bacio infuocato tra Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo LE IMMAGINI DELLA SERATAgallery - Le emozioni della ...

Platinette: ecco la prima foto dopo l'ictus

Platinette colpito da ictus ischemico, ecco come sta Mauro Coruzzi. I soccorsi tempestivi: Platinette è stato colpito da un ictus ischemico il 14 marzo, ma per fortuna i soccorsi tempestivi hanno permesso un intervento rapido.

Platinette è tornato sui social a due settimane dall'ictus che l'ha colpito il 14 marzo scorso. Mauro Coruzzi è ricoverato all'ospedale Niguarda di Milano per accertamenti e dalla sua camera ha voluto rassicurare i fan della sua ripresa. La foto è stata scattata dal letto d'ospedale dove Mauro Coruzzi è ancora ricoverato e mostra il conduttore disteso nel letto.