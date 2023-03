Platinette dopo l' ictus torna sui social con una foto sorridente dall' ospedale

(Di lunedì 27 marzo 2023) Appaiono in miglioramento le condizioni di Mauro Coruzzi, in arte “”, recentemente colpito da unischemico. L'attore, cantante e doppiatore èto sui, postando proprio nelle scorse ore unache lo ritraesul letto d’

Numerosi commenti di incoraggiamento approfondimento Mauro Coruzzi "" colpito da ictus ischemico, è stabile In precedenza, "" aveva condiviso un'immagine della sua cagnolina, Kiri,...... aveva reso noto l'agente dell'opinionista tvil malore. Ad aggiornare i fan sulle sue ... Il conduttore di 'Italia si'', programma che da alcuni anni ha tra i suoi ospiti fissi proprio...era stato ricoverato d'urgenza all'ospedale Niguarda di Milano , dove ancora oggi si trova sotto osservazione dei medici. Numerosi i messaggi da parte di amici e colleghi che hanno ...

Platinette: ecco la prima foto dopo l’ictus TGCOM

Appaiono in miglioramento le condizioni di Mauro Coruzzi, in arte "Platinette", recentemente colpito da un ictus ischemico. L'attore, cantante e doppiatore è tornato sui social, postando proprio nelle ...LEGGI ANCHE > Platinette torna a mostrarsi sui social dopo l'ictus: ecco come sta