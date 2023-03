Plateroti | «Dietro la crisi del mondo finanziario il fallimento delle banche centrali»

Leggi su panorama

(Di lunedì 27 marzo 2023)troppo esposte al rischio, regole finanziarie che vengono puntualmente allentate, politiche monetarie restrittive e un contesto internazionale complicato sono gli ingredienti principali dei recenti scossoni in ambito bancario. Il clima deteriorato a causa della guerra in Ucraina sta avendo pesanti ripercussioni sui sistemi finanziari occidentali. Le sanzioni americane contro la Russia, e in parte anche contro la Cina, hanno dato vita ad un meccanismo che non incentiva i soggetti esteri ad investire nei nostri sistemi finanziari dato che temono, nel caso la situazione geopolitica peggiorasse ulteriormente, di vedersi congelati i patrimoni. “Quello che prima era un ruolo di supportoasiatiche e dei paesi emergenti ora non c’è più. Si stanno tagliando fuori, dal mercato dei titoli di stato, ...