Più grande lo schermo secondario del Samsung Galaxy Z Flip 5

Alcuni giorni fa, è stato riferito che Samsung si sarebbe ispirato ai suoi rivali Motorola e OPPO offrendo un display di copertura molto più grande sul suo prossimo smartphone Galaxy Z Flip. Come riportato da "SamMobile", sono stati pubblicati alcuni concetti di design del Samsung Galaxy Z Flip 5, rivelando come potrebbe apparire lo smartphone (con una configurazione a doppio schermo all'esterno), ma ora in Rete è apparso un design leggermente modificato. Il nuovo design mette in mostra il device con i lati piatti ed un display di copertura molto più grande con proporzioni più squadrate. L'affidabile informatore Ice Universe ha confermato che il colosso di Seul ha effettivamente dotato il Samsung Galaxy Z Flip 5 di uno schermo secondario più grande.

SMFG compra il 15% della banca vietnamita VPBank Sumitomo Mitsui Financial Group (SMFG), la seconda banca più grande del Giappone, ha raggiunto un accordo per l'acquisizione di una partecipazione del 15% nella banca vietnamita VPBank a un prezzo di 35,9 trilioni di VND (pari a 183,1 miliardi di JPY, che ... Centrale di Zaporizhzhia, slitta missione AIEA Obiettivo della nuova visita di Grossi - che aveva visitato per la prima volta la più grande centrale d'Europa lo scorso settembre insieme ad una delegazione AIEA - è valutare la situazione della ... Rivivi l'edizione 2023 di Empower the Future, l'evento di Forbes sul futuro green & blue Elisa Zambito Marsala , responsabile valorizzazione del sociale e relazioni con le università di Intesa Sanpaolo, ha ribadito che il più grande gruppo finanziaro europeo si è dato l'obiettivo di ... Sumitomo Mitsui Financial Group (SMFG), la seconda bancadel Giappone, ha raggiunto un accordo per l'acquisizione di una partecipazione del 15% nella banca vietnamita VPBank a un prezzo di 35,9 trilioni di VND (pari a 183,1 miliardi di JPY, che ...Obiettivo della nuova visita di Grossi - che aveva visitato per la prima volta lacentrale d'Europa lo scorso settembre insieme ad una delegazione AIEA - è valutare la situazione della ...Elisa Zambito Marsala , responsabile valorizzazione del sociale e relazioni con le università di Intesa Sanpaolo, ha ribadito che ilgruppo finanziaro europeo si è dato l'obiettivo di ... Germania, in corso il più grande sciopero dei trasporti • TAG24 Tag24