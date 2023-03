Pitti Uomo | tutto il lusso della sostenibilità L' impegno del Gruppo Kering

(Di lunedì 27 marzo 2023) Ecco la partnership per il sostegno a giovani talenti in vistagrande kermessemoda alla Fortezza

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FashionUnitedIT : A Pitti Uomo dieci brand presentano soluzioni a basso impatto... - XaeArchive : ROLF EKROTH (Part 1) + FALL/WINTER 2023 + PITTI UOMO 103 in FLORENCE, ITALY. - iolanda_pitti : RT @madforfree: L’influenza aviaria imperversa da decenni, ma ora Bruxelles ha deciso che potrebbe essere pericolosa per l’uomo e ha già pr… - Paginetessili1 : FENDI Special Guest di Pitti Uomo 104 - - intoscana : Pitti Immagine Uomo lancia la nuova edizione, la numero 104 (dal 13 al 16 giugno), con un super ospite: Fendi, che… -

Ecco la partnership per il sostegno a giovani talenti in vista della grande kermesse della moda alla FortezzaKering MIL , il centro di ricerca interno del gruppo Kering, 'esce' dall' headquarter di via Mecenate a Milano (foto) per a104, dove dal 13 al 16 giugno, affiancherà dieci brand di abbigliamento maschile che presenteranno soluzioni innovative a basso impatto. L'iniziativa, frutto della collaborazione con la ...Paolo, patron dell'omonima pasticceria di Montalto Dora nella valle della Dora Baltea alle ... "Da pasticcere e daio voglio essere felice", dice. "Ci hanno aiutato le storie, i prodotti, il ...

Kering Mil sosterrà dieci giovani designer a Pitti Uomo 104 Pambianconews

Firenze, 27 marzo 2023 – Dopo l’annuncio dei giorni scorsi sullo sbarco a Pitti Uomo come ospite d’onore di Fendi con la sfilata del 15 giugno prossimo nella fabbrica Fendi Factory a Capannuccia nel c ...G.B. GIORGINI AND THE ORIGINS OF MADE IN ITALY - A CURA DI NERI FADIGATI, DANIELA CALANCA, VITTORIA CARATOZZOLO (edito da Gruppo Editoriale in collaborazione con Polimoda, pp 230, 49 euro) - G.B. (ANS ...