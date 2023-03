Piqué non ha rimpianti per il passato: “Voglio essere fedele a me stesso” (Di lunedì 27 marzo 2023) Chiudere una storia d’amore importante non è mai semplice, a maggior ragione quando ci sono di mezzo dei figli e si ha paura che possano soffrire per le proprie decisioni personali. A volte, però, questa è la scelta migliore da fare, consapevoli di come portare avanti un legame solo per facciata o per senso del dovere serva a poco, ma soprattutto possa danneggiare anche loro. Ed è quello che ha fatto anche Gerard Piqué quando ha deciso di dire addio a Shakira, la mamma dei suoi due bambini, Milan e Sasha, nati rispettivamente nel 2013 e nel 2015. I due non sono certamente riusciti a lasciarsi in maniera diplomatica, come appare evidente anche da una delle ultime canzoni della colombiana, che ha usato il celebre paragone “hai preferito un Casio rispetto a un Rolex“, come a sottolineare che lei valga molto di più della nuova compagna dell’ex Clara Chia Marti, ma questo ... Leggi su news.robadadonne (Di lunedì 27 marzo 2023) Chiudere una storia d’amore importante non è mai semplice, a maggior ragione quando ci sono di mezzo dei figli e si ha paura che possano soffrire per le proprie decisioni personali. A volte, però, questa è la scelta migliore da fare, consapevoli di come portare avanti un legame solo per facciata o per senso del dovere serva a poco, ma soprattutto possa danneggiare anche loro. Ed è quello che ha fatto anche Gerardquando ha deciso di dire addio a Shakira, la mamma dei suoi due bambini, Milan e Sasha, nati rispettivamente nel 2013 e nel 2015. I due non sono certamente riusciti a lasciarsi in maniera diplomatica, come appare evidente anche da una delle ultime canzoni della colombiana, che ha usato il celebre paragone “hai preferito un Casio rispetto a un Rolex“, come a sottolineare che lei valga molto di più della nuova compagna dell’ex Clara Chia Marti, ma questo ...

