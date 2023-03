Pioggia e calo delle temperature, ma solo fino a domani (Di lunedì 27 marzo 2023) AGI - L'ultima settimana di marzo inizia con un fronte freddo che attraversa l'Italia: una saccatura depressionaria si muove infatti tra Mediterraneo centrale e Balcani portando condizioni meteo instabili e un generale calo delle temperature. Attese piogge e temporali sulle regioni del centro-sud ma, già da domani, è previsto un generale miglioramento. Nei prossimi giorni, un campo di alta pressione si espanderà infatti dal basso Atlantico verso il Mediterraneo, riportando non solo tempo asciutto ma anche un rialzo delle temperature fino a valori di qualche grado al di sopra delle medie. Gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano, comunque, mostrano per il primo weekend di aprile un nuovo peggioramento accompagnato da aria ... Leggi su agi (Di lunedì 27 marzo 2023) AGI - L'ultima settimana di marzo inizia con un fronte freddo che attraversa l'Italia: una saccatura depressionaria si muove infatti tra Mediterraneo centrale e Balcani portando condizioni meteo instabili e un generale. Attese piogge e temporali sulle regioni del centro-sud ma, già da, è previsto un generale miglioramento. Nei prossimi giorni, un campo di alta pressione si espanderà infatti dal basso Atlantico verso il Mediterraneo, riportando nontempo asciutto ma anche un rialzoa valori di qualche grado al di sopramedie. Gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano, comunque, mostrano per il primo weekend di aprile un nuovo peggioramento accompagnato da aria ...

