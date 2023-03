Pietrelcina | incontro su esperienze e riflessioni su spiritualità e politica

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 27 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoIl Laboratorio per la felicità pubblica e il Comune diorganizzano martedì 4 aprile alle ore 18.00 presso Palazzo De Tommasi – Bozzi (Via Riella) unsul tema: “. Coltivare l’interiorità per realizzare il bene comune”. Il programma dell’iniziativa è così articolato. Saluta Salvatore Mazzone Sindaco di; introduce Ettore Rossi Coordinatore del Laboratorio per la felicità pubblica; intervengono: Giuseppe Addabbo Sindaco di Molinara, Morena Cecere Assessore Cultura e Turismo Comune di Montesarchio, Lucio Ferella Sindaco di Baselice, Vito Fusco Sindaco di Castelpoto, Angela Martignetti Sindaco di San Martino Sannita, Danilo Parente Sindaco di Apollosa; conclude Don Matteo Prodi Direttore della Scuola di Impegno ...