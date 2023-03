Piazza Nazionale, a passeggio con hashish nel trolley: 30enne arrestato (Di lunedì 27 marzo 2023) Mentre passeggiava con un trolley nero in Piazza Nazionale, a Napoli, il 30enne ha cambiato strada alla vista dei carabinieri, attirando la loro attenzione. A Napoli, in Piazza Nazionale, un uomo passeggiava con un trolley nero quando intravede i lampeggianti di una pattuglia dei Carabinieri cambia strada, provando ad attraversare la Piazza. I militari del Leggi su 2anews (Di lunedì 27 marzo 2023) Mentre passeggiava con unnero in, a Napoli, ilha cambiato strada alla vista dei carabinieri, attirando la loro attenzione. A Napoli, in, un uomo passeggiava con unnero quando intravede i lampeggianti di una pattuglia dei Carabinieri cambia strada, provando ad attraversare la. I militari del

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... putino : Il 18 marzo si è tenuta a Praga una manifestazione dedicata all'anniversario del bombardamento del Teatro drammatic… - Tg3web : Si terrà domani a Milano la manifestazione nazionale organizzata da Libera per la Giornata del ricordo delle vittim… - Lacartastampata : RT @ultimora_pol: ???? #Israele - Ben #Gvir, ministro della sicurezza nazionale, ha chiesto ai suoi sostenitori di scendere in piazza per man… - ultimora_pol : ???? #Israele - Ben #Gvir, ministro della sicurezza nazionale, ha chiesto ai suoi sostenitori di scendere in piazza p… - AdaKinsley_23 : RT @SFerraraSH: Milano 18.02 Movimento Nazionale La Rete dei Patrioti in piazza STOP CARONATO! -