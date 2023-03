Piantedosi stanera? l’opinione pubblica in tutto l’orbe terracqueo (Di lunedì 27 marzo 2023) All’inizio era colpa dell’Unione europea. Poi è stata colpa dell’ex ministra all’Interno Lamorgese, Poi è stata colpa delle madri che si intestardivano nel voler salvare i figlio. Poi è stata colpa della Russia. Ora il ministro dell’Inferno Piantedosi ha trovato il responsabile degli sbarchi: l’opinione pubblica. I migranti sbarcano in Italia perché ci sono troppe persone aperte verso l’accoglienza. L’ultima del ministro dell’Inferno Piantedosi: i migranti sbarcano in Italia perché ci sono troppe persone aperte verso l’accoglienza “L’Italia è una piattaforma logistica nel Mediterraneo che permette di andare anche nei Paesi del Nord. Poi c’è anche l’elemento che si percepisce il fattore attrattivo di una opinione pubblica che ha una ampia fetta di persone che mostra apertura verso l’accoglienza dei ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 27 marzo 2023) All’inizio era colpa dell’Unione europea. Poi è stata colpa dell’ex ministra all’Interno Lamorgese, Poi è stata colpa delle madri che si intestardivano nel voler salvare i figlio. Poi è stata colpa della Russia. Ora il ministro dell’Infernoha trovato il responsabile degli sbarchi:. I migranti sbarcano in Italia perché ci sono troppe persone aperte verso l’accoglienza. L’ultima del ministro dell’Inferno: i migranti sbarcano in Italia perché ci sono troppe persone aperte verso l’accoglienza “L’Italia è una piattaforma logistica nel Mediterraneo che permette di andare anche nei Paesi del Nord. Poi c’è anche l’elemento che si percepisce il fattore attrattivo di una opinioneche ha una ampia fetta di persone che mostra apertura verso l’accoglienza dei ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... racc9nti : RT @giuliocavalli: Piantedosi stanerà l'opinione pubblica in tutto l'orbe terracqueo - StefanoDellaLu : RT @fcolarieti: Piantedosi stanerà l'opinione pubblica in tutto l'orbe terracqueo. Per il ministro dell'Inferno i migranti sbarcano in Ital… - sunsetodown : RT @fcolarieti: Piantedosi stanerà l'opinione pubblica in tutto l'orbe terracqueo. Per il ministro dell'Inferno i migranti sbarcano in Ital… - fcolarieti : Piantedosi stanerà l'opinione pubblica in tutto l'orbe terracqueo. Per il ministro dell'Inferno i migranti sbarcano… - MARCOTOMBESI2 : Piantedosi stanerà l'opinione pubblica in tutto l'orbe terracqueo -

Piantedosi stanerà l'opinione pubblica in tutto l'orbe terracqueo | LA ... LA NOTIZIA Sugli sbarchi Piantedosi accusa l'Italia: colpa della "accettazione dell'opinione pubblica" Piantedosi accusa l'Italia: colpa della "accettazione dell'opinione pubblica, altri Paesi sono intransigenti in maniera trasversale tra posizioni politiche diverse" ... Piantedosi a prefetti: "Aprire centri per minori migranti" Gentile Lettore, ogni giorno ANSA è impegnata nella produzione di informazione tempestiva e affidabile, grazie alla sua capillare presenza sul territorio nazionale e internazionale, con l’obiettivo di ... Piantedosi accusa l'Italia: colpa della "accettazione dell'opinione pubblica, altri Paesi sono intransigenti in maniera trasversale tra posizioni politiche diverse" ...Gentile Lettore, ogni giorno ANSA è impegnata nella produzione di informazione tempestiva e affidabile, grazie alla sua capillare presenza sul territorio nazionale e internazionale, con l’obiettivo di ...