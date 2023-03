Piano ferie estive Personale ATA a s 2022 2023 | norme e criteri Predisporlo per garantire l’organizzazione del servizio e le esigenze personali

(Di lunedì 27 marzo 2023) Al fine di predisporre un’adeguata organizzazione e copertura delè utile che ciascuna istituzione scolastica pensi, a priori, a definire e poi attuare, in maniera consequenziale, unche verrà predisposto dal DSGA ed autorizzato dalla Dirigente Scolastica. Per rendere più funzionale la cosa sarebbe auspicabile che, dipendenti e dirigente, siano messi nelle condizioni di conoscere ilin tempi ragionevoli: da un lato a garanzia deldele, dall’altro, cosa di importanza decisiva per i dipendenti, per permettere loro di organizzare, con congruo anticipo, lee, più ancora, di programmarle con la famiglia. L'articolo .

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... orizzontescuola : Piano ferie estive Personale ATA a.s. 2022/2023, norme e criteri. Predisporlo per garantire l’organizzazione del se… - FrancescaNimo : @Arypigliate Una volta ne ho visto uno in ufficio. Ero rientrata dalle ferie e sul piano ero sola.... Con lui. Inu… - flamesinmyeyes : I miei piani a lungo termini: una settimana ad Amsterdam ad agosto (già prenotata pur non avendo il piano ferie di… - VickyArenillas : Milonga AmarTangO! ?? ??Domenica 26 Marzo ! Il Tango della Domenica Al centro della Dolce Vita Romana! ??Dalle 17.0… - AniefTorino : Anief su Orizzonte scuola - Ferie precari, 'se il lavoratore non è invitato a prenderle allora a fine contratto van… -

Inoltre in prospettiva dell'imminente periodo delleestive, in un territorio dove vi è una alta presenza di turisti, queste riteniamo fondamentale unassunzionale mirato ed immediato'. ......ricorso agli ammortizzatori sociali compensato in parte da un minor utilizzo del fondo... Non esattamente un risultato brillante, diciamo, considerando che ilindustriale 2023 - 2026 si basa ...... visto che non hanno più giorni die o riposi e, soprattutto, in virtù del fatto che vengono raggiunti da provvedimenti di mobilità quasi settimanalmente, attraverso i quali sono costretti a ...

Piano ferie estive Personale ATA a.s. 2022/2023, norme e criteri. Predisporlo per garantire l’organizzazione del servizio e le esigenze personali Orizzonte Scuola

Piove sul bagnato. E all’orizzonte non pare proprio ci possano essere soluzioni in tempi brevi. Anzi. Già, perchè a quanto pare oltre a un’estate bollente e con il ...Organizzare le ferie non è facile sia per i lavoratori che per le aziende. Spesso e volentieri può capitare che il periodo scelto per fermarsi sia già stato occupato da ...