Piacenza-Novara, Benalouane tira un pugno a un tifoso: la ricostruzione (Di lunedì 27 marzo 2023) Brutto episodio al termine di Piacenza-Novara, 34a giornata del girone A di Serie C finita 1-1 con i gol di Cosenza per i padroni di casa e... Leggi su calciomercato (Di lunedì 27 marzo 2023) Brutto episodio al termine di, 34a giornata del girone A di Serie C finita 1-1 con i gol di Cosenza per i padroni di casa e...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... serieB123 : Benalouane, pugno a un ultrà in Piacenza-Novara - NewsTuttoC : DG Novara denuncia: 'Pres e due calciatori aggrediti dai tifosi del Piacenza' - sportli26181512 : Benalouane shock: pugno in faccia a un tifoso avversario: Il difensore, ex Fiorentina, Parma e Atalanta, ora milita… - sportmediaset : Benalouane, che fai? Pugno al tifoso e serata in questura #SerieC #Benalouane #Novara - ILOVEPACALCIO : Piacenza-Novara: sferra un pugno ad un tifoso, Benalouane finisce in questura - Ilovepalermocalcio -