Piacenza-Novara, Benalouane colpisce un ultras con un pugno: finisce in questura

Post gara movimentato quello di Piacenza-Novara, a tal punto che i dettagli su quanto accaduto si sono trascinati nelle aule della questura. Protagonista è Yohan Benalouane che ha colpito con un pugno un ultras avversario appena fuori dallo stadio. A ricostruire l'accaduto è stata la Gazzetta dello Sport. Il giocatore aveva lasciato il recinto dell'impianto per andare a recuperare alcuni oggetti personali dall'auto del compagno Galuppini. In strada è stato avvicinato da un gruppo di ultras avversari e, dopo un diverbio, Benalouane ha colpito uno dei tifosi con un pugno, procurandogli una ferita al viso da dieci punti di sutura. Le forze dell'ordine sono intervenute e hanno accompagnato il giocatore in questura per ...

