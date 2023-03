Piacenza, bimba di sei anni muore a causa di una miocardite fulminante post-influenzale (Di lunedì 27 marzo 2023) Una bambina di sei anni è morta a Piacenza per le complicanze di un virus influenzale, rivelatosi fatale . Ne dà notizia il quotidiano Libertà spiegando che la piccola, Maria Isabela Lisaru, nata a... Leggi su feedpress.me (Di lunedì 27 marzo 2023) Una bambina di seiè morta aper le complicanze di un virus, rivelatosi fatale . Ne dà notizia il quotidiano Libertà spiegando che la piccola, Maria Isabela Lisaru, nata a...

