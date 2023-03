Pia Klemp | chi è la capitana della nave di Banksy fermata con il decreto Ong

(Di lunedì 27 marzo 2023) Si chiama Piae secondoè «una tipa tosta». L’artista le ha affidato il comandoLouise Michel nell’ambito del finanziamento di una missione per soccorrere i migranti in difficoltà nel tratto di mare tra la Libia e l’Italia. E da come la racconta chi la conosce il paragone che scatta è ovviamente quello con Carola Rackete. Ovvero lache sfidò il Capitano attraccando la Sea Watch 3 a Lampedusa e speronando la motovedettaGuardia di Finanza. E a cui alla fine la giustizia italiana diede ragione, archiviando le accuse di resistenza o violenza contro unada guerra. Entrambe sono tedesche. Ma vengono da due città diverse:è di Bonn, Rackete di Preetz. E appartengono alla stessa generazione: la...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LaStampa : 'Sono un’antifascista e ho deciso da che parte stare'. Chi è Pia Klemp, la capitana della nave di Banksy - Corriere : Pia Klemp, la capitana della nave Louise Michel sequestrata a Lampedusa - Gianfroma : RT @LaStampa: 'Sono un’antifascista e ho deciso da che parte stare'. Chi è Pia Klemp, la capitana della nave di Banksy - 222xbja : RT @lisameyerildra1: La comandante dell’ong di Banksy è Pia Klemp, biologa e attivista antifascista, indagata dalla procura di Trapani nel… - Ochobre34__ : RT @PPBB2023: “Ho bisogno di qualcuno che mi protegga da tutte le misure che prendono per proteggermi.” (Banksy) ?? -

La capitana di quella nave èha una storia che ricorda molto da vicino quella di Carola Rackete , la 'capitana' arrestata (poi rilasciata e assolta) nel 2019 per aver 'disobbedito' alle ...Si chiamae secondo Banksy è "una tipa tosta". L'artista le ha affidato il comando della Louise Michel nell'ambito del finanziamento di una missione per soccorrere i migranti in difficoltà nel tratto ...La stessa Louise Michel, ispirata ai valori di femminismo e antirazzismo con a capo l'attivista tedesca, dopo aver effettuato il primo intervento di soccorso in acque libiche aveva ignorato ...

Pia Klemp: chi è la capitana della nave di Banksy fermata con il decreto Ong Open

All'imbarcazione Louise Michel è stata contestata la violazione del nuovo decreto. Era approdata sabato nell'isola dopo aver soccorso alcuni barchini nel Mediterraneo. In 900 lasciano… Leggi ...La capitana Pia Klemp della nave di Banksy è stata fermata dal decreto Piantedosi. Ecco chi è la nuova Carola Rackete che già "disobbedì" a Salvini ...